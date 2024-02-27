Япония поддержала решение Швеции о вступлении в НАТО

Генсек японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси также отметил, что его страна уважает приложенные королевством усилия по завершению процесса присоединения к альянсу

ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии поддерживает и с уважением относится к решению Швеции о вступлении в НАТО. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя ратификацию соглашения о вступлении Швеции в НАТО венгерским парламентом.

"Мы поддерживаем решение Швеции о вступлении в НАТО и уважаем приложенные усилия по завершению процесса присоединения к альянсу", - отметил он. Хаяси также в очередной раз подверг критике действия России на Украине.

Парламент Венгрии 26 февраля ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Венгрия стала последней страной в альянсе, одобрившей шведскую заявку. Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о вступлении Швеции в НАТО еще летом 2022 года, но депутаты откладывали принятие решения из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии.

27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на присоединение Финляндии к НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.