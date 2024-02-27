Al Jazeera: Израиль столкнулся с сопротивлением в ходе рейда в лагере беженцев Аль-Фара

По данным телеканала, рейды и аресты также проводятся в городах Наблус, Ятта, Бейт-Фурик, Аззун и в лагере Джалазун

ДУБАЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Столкновения израильской армии с палестинским сопротивлением зафиксированы в лагере беженцев Аль-Фара на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, израильские военные проводят рейды в этом районе. Сообщается также о рейдах и арестах в городах Наблус, Ятта, Бейт-Фурик, Аззун и в лагере Джалазун к северу от Рамаллы.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.