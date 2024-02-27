Посол ЮАР рассказал о "скверном поведении" представителей G7 на брифинге Памфиловой

Представители стран "семерки" пришли "с очень воинственным настроем", утверждает Мзувукиле Джефф Макетука

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Представители стран Группы семи (G7) прибыли с очень воинственным настроем на брифинг председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой и вели себя там крайне скверно. Об этом заявил в интервью ТАСС посол ЮАР в Москве Мзувукиле Джефф Макетука.

"Моя работа - заниматься анализом хода выборов в РФ. Именно поэтому я посетил брифинг Центральной избирательной комиссии 8 февраля. На этой встрече было неприятно находиться, потому что представители стран G7 пришли с очень воинственным настроем. И даме - председателю ЦИК Элле Памфиловой - приходилось отвечать на их очень жесткие вопросы. К сожалению, они обращались к вопросу конфликта вокруг Украины. Думаю, на следующем брифинге ситуация будет еще хуже, - сказал он. - Если ЦИК созовет очередной брифинг сейчас, основной темой на нем будет смерть Алексея Навального. И обстановка будет крайне скверная, потому что они снова будут себя так вести, если не хуже".

Дипломат в связи с этим подчеркнул, что Центральной избирательной комиссии придется думать, как отвечать на подобные вопросы. "Но я могу вас заверить, именно поэтому представители стран G7 ждут этого брифинга, а нам его обещали", - добавил он.

8 февраля председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова обсудила в ходе брифинга с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, особенности проведения голосования для российских граждан за рубежом. В своем выступлении Памфилова рассказала дипломатам о российской избирательной системе, особенностях электорального процесса в нашей стране, актуальных вопросах подготовки к предстоящим выборам. В МИД уточнили, что в мероприятии приняли участие руководители дипмиссий из более чем 130 стран.

Выборы президента России назначены на 17 марта. Голосование продлится 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.