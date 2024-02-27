Мадуро призвал к действию Международный суд ООН из-за ситуации в Палестине

Президент Венесуэлы назвал происходящее в секторе Газа неприемлемым для международного сообщества

КАРАКАС, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил ситуацию в Палестине и призвал Международный суд ООН к действию. "Венесуэла, все правительства и народы мира выражают надежду на то, что Международный суд ООН начнет действовать, чтобы остановить геноцид" палестинского народа, заявил в понедельник президент Венесуэлы в программе телеканала Venezolana de Televisión "С Мадуро плюс".

Президент назвал "колонизацию сектора Газа путем "уничтожения палестинского народа бомбардировками, убийствами и сегодня голодом" неприемлемой для международного сообщества. Он отметил, что "Израиль принуждает палестинцев к насильственной миграции под угрозой голода", не позволяя доставку продовольствия в сектор Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.