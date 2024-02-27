Посол в РФ: ЮАР не сможет обеспечить безопасность визита Путина в республику из-за МУС

Мзувукиле Джефф Макетука, однако, отметил, что пока его страна является членом МУС, маловероятно, что российский президент приедет в Южную Африку

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти ЮАР не смогут обеспечить безопасность поездки президента РФ Владимира Путина в республику из-за выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест главы российского государства. Об этом заявил в интервью ТАСС посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука.

Дипломат подтвердил, что пока ЮАР является членом МУС, маловероятно, что российский президент приедет в Южную Африку. "Да, таковы обстоятельства. Так что, это верно", - указал Макетука.

"Мы никогда не будем менять наше законодательство в интересах одного человека, я думаю, важно это понимать. Как вы помните, ближе к августу 2023 года Южная Африка опубликовала официальное заявление, в котором говорится, во-первых, что мы понимаем свои обязательства в отношении членства в МУС, и здесь не должно быть никакой путаницы, - сказал он. - Мы являемся стороной, подписавшей Римский статут, и шансы того, что Южная Африка выйдет из Римского статута, очень малы, если только не произойдет что-то серьезное. Но в настоящее время предпосылок для этого нет".

"Мы заявили, что мы обсудим вопрос в отношении обвинения президента Путина со стороны МУС, членом которого мы являемся, с заинтересованными сторонами. То есть, как с Россией, так и с МУС. Именно поэтому, когда в Санкт-Петербург приезжала делегация Африканской мирной инициативы, и на полях саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге ЮАР взаимодействовала с Россией по этому вопросу, между двумя президентами была достигнута дружеская договоренность о том, что президент Путин не поедет в Южную Африку, - продолжил он. - Но что касается изменения Южной Африкой своих законодательных процессов, стоит отметить, что Южная Африка - это демократия, и это очень энергичная и строгая демократия, где ратификация законов осуществляется посредством очень строгих процедур".

17 марта МУС выдал ордера на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, а возможные ордера на арест юридически ничтожны.