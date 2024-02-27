Зеленский заявил, что масштабы мобилизации останутся прежними до окончания аудита ВСУ

В офисе президента Украины от главкома Александра Сырского ждут план действий на 2024 год, а также аудит около 1 млн мобилизованных

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Украины не собираются расширять масштабы мобилизации в стране, пока новое военное руководство не завершит аудит Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким утверждением в интервью телеканалу CNN выступил президент страны Владимир Зеленский.

"Нет, мы не говорим об этом до того момента, пока главнокомандующий [ВСУ Александр Сырский] не проведет аудит", - сказал он в ответ на вопрос о том, ожидается ли в настоящее время расширение мобилизации на Украине.

8 февраля Зеленский уволил предыдущего главкома ВСУ Валерия Залужного, указав при этом на стагнацию украинской армии на фронте. Новым главкомом стал Сырский, которого обвиняют в неудачах под Артемовском (украинское название - Бахмут) и понесенных в результате больших потерях. В офисе Зеленского от нового главкома ждут план действий на 2024 год, а также аудит около 1 млн мобилизованных, чтобы определить, сколько еще человек необходимо привлечь на службу.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей, а сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы их не отправили в зону боевых действий, а некоторые на свой страх и риск пытаются перебраться за рубеж нелегально. 23 августа 2023 года Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия.