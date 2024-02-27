Посол ЮАР в России считает, что Эфиопия могла бы принять саммит РФ - Африка в 2026 году

Страна обладает необходимой для этого инфраструктурой, отметил Мзувукиле Джефф Макетука

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Эфиопия обладает необходимой инфраструктурой для проведения третьего саммита Россия - Африка в 2026 году. Об этом рассказал в интервью ТАСС посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука.

"Отмечу, что маленькие страны не смогли бы провести такое мероприятие, но Эфиопия, например, обладает необходимой инфраструктурой", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, какая из африканских стран могла бы принять саммит.

Посол пояснил, что для проведения мероприятия определенная страна должна получить приглашение от Африканского союза. "Дело в том, что это многосторонний саммит, в котором принимают участие Россия и африканские страны. И мы не можем направить приглашение сами себе. Так что Москве нужно контактировать по этому поводу со столицей Эфиопии Аддис-Абебой, где располагается штаб-квартира Афросоюза", - добавил дипломат.

Второй саммит Россия - Африка прошел в Санкт-Петербурге 27-28 июля 2023 года, параллельно с ним состоялся экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС стал фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй медиафорум Россия - Африка.