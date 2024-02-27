Азаров считает, что 90% беженцев не вернутся на Украину при нынешнем режиме

Бывший премьер-министр Украины также указал на огромный дефицит рабочей силы, в частности, в сельском хозяйстве и на предприятиях оборонного комплекса

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Покинувшие Украину граждане не станут возвращаться в страну, если сохранится режим президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"Больше 50% из покинувших Украину не вернутся, потому что они уехали с семьями, нашли работу и жилье. Из тех, кто рассматривает возвращение, около половины или какой-то иной процент вернутся лишь при условии, что будет нормальная власть и в стране реально начнется восстановление. Если же будет продолжать существовать нынешний режим, 90% уехавших не вернутся, потому что они не видят в этом перспектив для себя", - сказал он в комментарии газете "Известия". По разным данным, Украину покидает около 60 тыс. человек в месяц.

В Telegram-канале Азаров также указал на огромный дефицит рабочей силы, в частности, в сельском хозяйстве и на предприятиях оборонного комплекса. "Большая часть высококвалифицированных работников также уехала. Значительное число мобилизовано", - добавил он.

Ранее бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина", отмечал, что на начало 2024 года на Украине осталось порядка 18 млн человек, в то время как за ее пределами находятся около 17,9 млн.