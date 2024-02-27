ВС Нигерии опровергли сообщения о подготовке государственного переворота

Интернет-портал SaharaReporters сообщал, что бригада охраны президента была приведена в состояние повышенной готовности из-за подозрений о готовящемся государственном перевороте в стране

ХАРАРЕ, 27 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Нигерии опровергли сообщения о том, что бригада охраны президента якобы была приведена в состояние повышенной готовности из-за готовящегося госпереворота в стране. Об этом заявил официальный представитель нигерийских ВС бригадный генерал Тукур Гусау.

"Внимание генштаба привлек злонамеренный и лишенный оснований материал интернет-портала SaharaReporters, в котором утверждается, что бригада охраны президента была приведена в состояние повышенной готовности из-за подозрений о готовящемся государственном перевороте в Нигерии, - говорится в заявлении Гусау, распространенном на сайте Генштаба ВС Нигерии. - В сообщении также говорилось о подозрительном срочном совещании с участием президента Бола Тинубу, главы администрации президента и командира бригады охраны президента. Следует напомнить, что начальник генштаба Кристофер Муса неоднократно заявлял о безусловной решимости военнослужащих ВС Нигерии защищать и поддерживать демократический строй Нигерии. Поэтому генштаб решительно осуждает вышеуказанные безосновательные утверждения, являющиеся вымыслом публикатора, и вместе с общественностью игнорирует их".