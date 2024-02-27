Министр коммерции КНР осудил реакцию ЕС на рост импорта китайских электромобилей

Ван Вэньтао уточнил, что Китай и Евросоюз должны содействовать реформированию механизмов Всемирной торговой организации по урегулированию споров

ПЕКИН, 27 февраля. /ТАСС/. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с первым замглавы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Абу-Даби выразил недовольство реакцией Евросоюза и инициированным Брюсселем антидемпинговым расследованием в связи с быстрым увеличением количества китайских электромобилей на европейском рынке. Об этом сообщило торговое ведомство республики.

"Мы внимательно следим за расследованием в отношении китайских электромобилей, которое было инициировано европейской стороной, чтобы обеспечить защиту торговли, - подчеркнул Ван Вэньтао, слова которого приводит сайт Минкоммерции. - Китай выражает резкое недовольство, поскольку это расследование не имеет под собой достаточной фактической основы".

Он уточнил, что Китай и Евросоюз должны содействовать реформированию механизмов Всемирной торговой организации по урегулированию споров. Ван Вэньтао также указал на необходимость двустороннего взаимодействия при решении вопросов, касающихся субсидирования рыболовства, электронной коммерции и мер по стимулированию инвестиций.

В конце января Домбровскис заявил, что Еврокомиссия крайне недовольна динамичным притоком китайских электромобилей на рынок ЕС и готова в ближайшее время ввести на них антидемпинговые пошлины. По его словам, европейские власти проводят "основанное на оценках риска" расследование, результаты которого "могут быть сформулированы уже весной, а окончательные последуют осенью".