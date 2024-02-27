27 февраля, 06:51
Военная операция на Украине

Дуда считает необходимым значительно увеличить поставки боеприпасов Украине

Президент Польши Анджей Дуда. AP Photo/ Czarek Sokolowski
Президент Польши Анджей Дуда
© AP Photo/ Czarek Sokolowski

Президент Польши сообщил, что на конференции по Украине обсуждались вопросы разминирования территории этой страны, а также обучения украинских сил по охране границы с Белоруссией

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Поставки боеприпасов для Киева должны быть значительно увеличены. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после конференции по Украине, организованной в Париже по инициативе главы Франции Эмманюэля Макрона.

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"Надеюсь, что нашими общими усилиями мы сумеем организовать существенные поставки боеприпасов для Украины, это самое важное, это то, что Украине необходимо больше всего", - цитирует Дуду интернет-портал interia.pl.

Президент Польши сообщил, что на конференции обсуждались вопросы разминирования территории Украины, а также обучения украинских сил по охране границы с Белоруссией, где, по словам Дуды, нет боевых действий, но ситуация, с точки зрения Киева, "является серьезной угрозой".

В однодневной конференции по Украине в числе прочих приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министры Словакии и Чехии Роберт Фицо и Петр Фиала, а также ряд других ведущих европейских политиков. От США присутствовал помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. 

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