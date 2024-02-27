Globes: хуситы повредили четыре подводных кабеля, связывающих Европу и Азию

Это привело к серьезным перебоям в работе интернет-связи в странах Персидского залива и Индии, отмечает газета

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 февраля. /ТАСС/. Мятежники-хуситы из радикального йеменского движения "Ансар Аллах" повредили четыре международных подводных кабеля в Красном море, которые связывают Азию, Европу и Африку. Об этом сообщила израильская газета Globes.

По ее информации, в результате атак хуситов в Красном море были повреждены четыре коммуникационных кабеля, проложенных по дну между Саудовской Аравией и Джибути. Нападения привели к серьезным перебоям в работе интернет-связи в странах Персидского залива и Индии. По оценке специалистов, нанесенный ущерб не является критическим, поскольку бесперебойно функционируют другие кабели. По данным газеты, на восстановление поврежденных линий связи потребуется не менее двух месяцев.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.