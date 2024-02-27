Байден: Израиль договорился о прекращении огня в Рамадан с целью освобождения заложников

По словам президента США, удерживаемые заложники должны быть освобождены

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Израиля приняло решение не участвовать в боевых действиях во время священного для мусульман месяца Рамадан, чтобы освободить удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников. Об этом заявил президент США Джо Байден в эфире телеканала NBC.

"Прежде всего, удерживаемые заложники должны быть освобождены. Израильтяне договорились, что они не будут участвовать в каких-либо действиях во время Рамадана, чтобы дать нам время вывести всех заложников", - подчеркнул Байден. "Я думаю, что если мы добьемся временного прекращения огня, мы сможем двигаться в направлении по изменению динамики [происходящего в секторе Газа]", - добавил американский лидер.

Ранее президент США заявил, что надеется, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет достигнуто к следующему понедельнику, 4 марта.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.