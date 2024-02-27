Китай и США обсуждают возобновление научно-технического сотрудничества

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что стороны в настоящий момент ведут переговоры по поводу возобновления китайско-американского соглашения в этой сфере

ПЕКИН, 27 февраля. /ТАСС/. Китай и США обсуждают возобновление сотрудничества в научно-технической сфере после истечения соответствующего договора. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Обе стороны в настоящий момент ведут переговоры по поводу возобновления китайско-американского соглашения о научно-техническом сотрудничестве", - отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Соглашение продлевается каждые пять лет, оно считается стабилизирующим фактором в двусторонних отношениях, регулируя вопросы сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, физика, химия, космос и другие. После того, как срок действия соглашения истек 27 августа 2023 года, оно было продлено на шесть месяцев до 27 февраля.