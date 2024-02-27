27 февраля, 07:51,
обновлено 27 февраля, 08:17
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Генпрокуратура ФРГ заявила о продолжении расследования подрывов Nord Stream

AP Photo/ Michael Sohn
© AP Photo/ Michael Sohn

Ведомство не раскрывает получение каких-либо промежуточных итогов от Швеции и Дании, которые прекратили следственные мероприятия

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Германии продолжает расследование подрывов "Северных потоков", но не раскрывает, получала ли какие-либо промежуточные итоги от Швеции и Дании, которые со своей стороны следственные мероприятия прекратили.

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"Я могу только сообщить, что расследование продолжается", - указала представитель германского ведомства в ответ на запрос ТАСС. Там не ответили на вопрос, поделились ли Швеция и Дания какими-либо выводами или уликами. "Дополнительную информацию мы не раскрываем", - отметили в германской Генпрокуратуре.

Правительство ФРГ утверждало, что "заинтересовано в расследовании всех обстоятельств" подрывов "Северных потоков". Как признавал в беседе с корреспондентом ТАСС депутат Клаус Эрнст, Бундестаг не информируют о ходе следствия. 

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