Генпрокуратура ФРГ заявила о продолжении расследования подрывов Nord Stream

Ведомство не раскрывает получение каких-либо промежуточных итогов от Швеции и Дании, которые прекратили следственные мероприятия

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Германии продолжает расследование подрывов "Северных потоков", но не раскрывает, получала ли какие-либо промежуточные итоги от Швеции и Дании, которые со своей стороны следственные мероприятия прекратили.

"Я могу только сообщить, что расследование продолжается", - указала представитель германского ведомства в ответ на запрос ТАСС. Там не ответили на вопрос, поделились ли Швеция и Дания какими-либо выводами или уликами. "Дополнительную информацию мы не раскрываем", - отметили в германской Генпрокуратуре.

Правительство ФРГ утверждало, что "заинтересовано в расследовании всех обстоятельств" подрывов "Северных потоков". Как признавал в беседе с корреспондентом ТАСС депутат Клаус Эрнст, Бундестаг не информируют о ходе следствия.