NYT: Иран убедил "Ось сопротивления" сократить число нападений на базы США в регионе

Собеседники газеты отмечают, что после ударов США в ночь на 3 февраля было осуществлено "лишь два незначительных нападения на американские базы в Сирии и ни одного в Ираке"

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Тегеран убедил силы исламского сопротивления сократить нападения на американские военные объекты в регионе. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По ее информации, "Тегеран, опасаясь открытого столкновения с Вашингтоном", призвал все якобы связанные с ним группировки "сократить количество атак по таким целям, как военные объекты". Собеседники газеты отмечают, что после ударов США в ночь на 3 февраля было осуществлено "лишь два незначительных нападения на американские базы в Сирии и ни одного в Ираке". По утверждению издания, относительное затишье в этих двух странах подтверждает, что Иран действительно имеет влияние на "Ось сопротивления". После нападения, приведшего к гибели трех американских солдат, Тегеран действительно обеспокоился тем, что излишняя самостоятельность сил сопротивления "может вовлечь его в войну", считают источники NYT.

Как сообщает газета, командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Исмаил Каани во время своего визита в Багдад в конце января сумел убедить иракские шиитские формирования приостановить нападения на посольство США и американские базы в Ираке.

В силы исламского сопротивления ("Ось сопротивления") входят мусульманские, в основном шиитские, военизированные группировки. К их числу относят палестинское движение ХАМАС, ливанскую партию "Хезболлах", иракское ополчение "Исламское сопротивление Ирака", йеменское движение "Ансар Аллах", группировки "Зайнабиюн" (сформирована из пакистанцев-шиитов) и "Фатимийюн" (сформирована из афганцев-шиитов).

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки беспилотника на Ближнем Востоке погибли трое американских военнослужащих, более 30 пострадали. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон привлечет к ответственности "поддерживаемые Ираном группировки" за нападение на ВС США в Иордании у границы с Сирией.

В ночь на 3 февраля американская авиация нанесла серию ударов по позициям проиранских группировок в приграничных районах Ирака и Сирии. Как сообщило Центральное командование ВС США, отвечающее за операции на Ближнем Востоке, американские военные атаковали 85 целей. Авиаудары, как утверждается, наносились по командным пунктам, разведывательным центрам, складам с оружием и логистическим объектам, которые использовали входящее в КСИР подразделение "Аль-Кудс" и связанные с ним группировки.