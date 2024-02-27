В Армении заявили, что пограничники РФ должны прекратить работу в аэропорту Звартноц

Спикер парламента страны Ален Симонян считает, что в результате действий сотрудников ФСБ границы республики не раз становились "более уязвимыми"

ЕРЕВАН, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работу в аэропорту Звартноц. Об этом на брифинге заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, комментируя новости о том, что власти республики уже приняли соответствующее решение.

"Я не участвовал в таком обсуждении, но считаю, что было бы правильно, если бы они (пограничники РФ - прим. ТАСС) оттуда ушли. Я не уверен, что они защитят границы нашей страны", - сказал он.

Спикер парламента выступил с утверждением, что в результате действий сотрудников ФСБ границы республики не раз становились "более уязвимыми". "Они приехали в Нагорный Карабах и что сделали? Они пришли, чтобы вывести армянский народ из Нагорного Карабаха?" - заявил Симонян.