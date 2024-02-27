Молдавия не видит угроз в связи с созывом депутатов всех уровней в Приднестровье

На съезде планируется обсудить обострение в отношениях с Кишиневом

КИШИНЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Молдавии не видят угроз в связи с предстоящим на этой неделе съездом депутатов всех уровней в непризнанном Приднестровье, на котором планируется обсудить обострение в отношениях с Кишиневом. Об этом заявил в интервью телеканалу "Молдова-1" председатель парламента Молдавии и правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу.

"Нет никакой угрозы эскалации или дестабилизации ситуации. Скорее, это кампания, которой пытаются вызвать истерию общества вокруг этого события в Тирасполе. <...> Мы внимательно наблюдаем", - сказал Гросу. По его мнению, на планирующемся съезде власти Приднестровья могут обратиться к России за дополнительной помощью.

На прошлой неделе Верховный совет (однопалатный парламент) Приднестровья по предложению президента Вадима Красносельского назначил на 28 февраля съезд депутатов всех уровней. Лидер Приднестровья выразил обеспокоенность ухудшением социально-экономической ситуации в Приднестровье и нарушением прав его жителей. Ранее такие собрания созывались только по значимым вопросам. В 1990 году съезд провозгласил Приднестровскую Молдавскую Республику, а в 2006 году принял решение о проведении референдума, на котором большинство высказалось за независимость и сближение с Россией.

Ранее власти Приднестровья обвинили Кишинев в отказе от переговоров и переходе к методам давления. Они отмечают, что руководство Молдавии использует уязвимое положение непризнанной республики после решения Киева закрыть приднестровский участок границы.

Приднестровье было образовано 2 сентября 1990 года на территории левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Оно выступило против действий радикальных политиков Молдавии, требовавших выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему и последовавшего вооруженного конфликта молдавские власти утратили контроль над левобережными районами.