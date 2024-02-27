Фицо заявил, что на встрече ЕС и НАТО по Украине не было сказано ни слова о мире

По словам премьер-министра Словакии, правительство его страны выступает за достижение скорейшего мира на Украине

БРАТИСЛАВА, 27 февраля. /ТАСС/. Атмосфера на встрече представителей Евросоюза и НАТО по Украине, состоявшаяся в понедельник в Париже, была боевой и на ней не было сказано ни одного слова о мире. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, слова которого привел новостной портал pravda.sk.

"Атмосфера [на встрече] была совершенно боевой. Любой ценой поддерживать войну, любой ценой сделать все, чтобы эта война продолжалась. Я был очень удивлен, что не было [сказано] ни одного слова о каком-нибудь плане о мире или о какой-нибудь инициативе о мире. Да, могу подтвердить, что есть страны, которые готовы отправить своих солдат на Украину. Есть страны, которые говорят "никогда", к ним относится и Словакия. А есть страны, которые говорят, что это предложения следует обдумать", - сказал Фицо.

Словацкое правительство, как подчеркнул премьер, выступает за достижение скорейшего мира на Украине. "Наше правительство [придерживается] ориентации на мир, наше правительство отвергает продолжение войны и не будет посылать оружие на Украину. Мы ориентируемся только [на реализацию] гражданских проектов [в этой стране] <...>. Мы никогда не будем согласны на то, чтобы словацкий солдат шел воевать на Украину", - сказал Фицо.

Глава словацкого правительства проинформировал, что во вторник направляется в Прагу для участия во встрече премьеров государств - членов Вишеградской группы, в которую, кроме его страны, входят Венгрия, Чехия и Польша. СМИ республики прогнозируют сложную дискуссию, так как участников разделяет подход к ситуации на Украине. В этой связи польский премьер Дональд Туск выразил ранее сомнение в эффективности регионального объединения.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после встречи с главами государств и правительств, посвященной помощи Киеву, заявил, что возможность отправки войск западных стран на ней обсуждалась, но консенсус по этому вопросу не был достигнут. При этом он отметил, что с течением времени ничего исключать нельзя.