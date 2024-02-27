Премьер Швеции назвал неактуальной отправку шведских войск на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее не исключил отправку западных войск на Украину

СТОКГОЛЬМ, 27 февраля. /ТАСС/. Швеция в настоящее время не намерена направлять своих военных на Украину. Об этом в эфире телеканала SVT сказал премьер-министр королевства Ульф Кристерссон, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что нельзя исключать отправку западных войск на Украину.

"В настоящее время это вообще неактуально, сейчас мы заняты передачей Украине передовых материалов, как делают многие страны, - отметил премьер. - С украинской стороны на это нет запроса, так что этот вопрос неактуален. С другой стороны, в разных государствах есть разные традиции вовлеченности [в дела] в других странах, традиция Франции - это не шведская традиция. Это неактуально, у нас нет дебатов на эту тему, мы помогаем, отправляя на Украину ресурсы, материалы, деньги".

Макрон на пресс-конференции после встречи с главами государств и правительств, посвященной помощи Киеву, заявил, что возможность отправки войск западных стран на ней обсуждалась, но консенсус по этому вопросу не был достигнут. При этом он отметил, что с течением времени ничего исключать нельзя.