Белорусский Генштаб проверяет территориальную оборону и ополчение Минска

Территориальная оборона в Белоруссии строится по административно-территориальному принципу

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Комиссия Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии проводит проверку органов управления территориальной обороны Минска. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

"В период с 27 февраля по 1 марта комиссией Генерального штаба вооруженных сил будет проведена проверка органов управления территориальной обороны города Минска", - говорится в сообщении.

Целью проверки является оценка уровня подготовки территориальной обороны, эффективности работы должностных лиц администраций и военных комиссариатов районов Минска по вопросам территориальной обороны. Также будет уделено внимание вопросам организации народного ополчения белорусской столицы.

Территориальная оборона в Белоруссии строится по административно-территориальному принципу. Создано семь зон в шести областях и Минске, которые подразделяются на районы территориальной обороны, их границы совпадают с границами административных районов. Возглавляют территориальную оборону в зонах и районах руководители местных органов власти, начальниками штабов являются военные комиссары соответствующих административных единиц. В состав сил территориальной обороны входят территориальные войска, развертывание которых происходит только в угрожаемый период, а также специально выделяемые для решения задач формирования МВД.

Народное ополчение - вооруженные формирования, создаваемые из добровольцев, изъявивших желание принять участие в обеспечении военного положения на территории административных единиц их проживания. Формировать из добровольцев отряды будут местные органы власти, общее руководство ими будет осуществлять местный совет обороны, непосредственное руководство отрядами - территориальные органы внутренних дел.