Китай призвал уважать интересы безопасности всех стран

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин надеется, что все стороны будут придерживаться концепции общего всеобъемлющего сотрудничества и устойчивой безопасности

ПЕКИН, 27 февраля. /ТАСС/. Китай призывает уважать законные интересы в области безопасности всех стран. Соответствующее заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя присоединение Швеции к НАТО.

"Китай надеется, что все стороны будут придерживаться концепции общего всеобъемлющего сотрудничества и устойчивой безопасности, придерживаться принципа неделимости безопасности и уважать законные интересы друг друга в области безопасности, решая любые сложности посредством диалога и консультаций", - отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Мао Нин также подчеркнула, что Китай "ценит дружественное сотрудничество со Швецией в различных областях".

Парламент Венгрии в понедельник подавляющим большинством голосов ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Венгрия стала последней страной в альянсе, одобрившей шведскую заявку. В марте 2023 года венгерские депутаты дали согласие на вступление Финляндии в НАТО. Две северные страны заявили о желании присоединиться к этой организации 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.