ЦАХАЛ заявил о рейдах на объекты радикалов и обнаружении оружейного цеха в секторе Газа

Израильские военные уничтожили несколько вооруженных радикалов

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 февраля. /ТАСС/. Израильские военные продолжают проводить операции в южной, центральной и северной частях сектора Газа, за минувшие сутки солдаты обнаружили оружейный цех, провели рейды на военные объекты и уничтожили несколько вооруженных радикалов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сухопутные подразделения ЦАХАЛ продолжают проводить целевые рейды в районе Аз-Зейтуна [в северной части сектора Газа], в том числе в рамках совместных операций с ВВС. Войска обнаружили цех по производству оружия, ракетные установки и системы, используемые ХАМАС в боях с ЦАХАЛ. Обнаружив несколько террористов внутри шахты туннеля, военнослужащие разрушили шахту и ликвидировали террористов. В ходе отдельной операции в Аз-Зейтуне военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили склад оружия, а также токарный станок со значительным количеством оборудования", - говорится в сообщении.

"Войска ЦАХАЛ продолжают действовать в западном Хан-Юнисе (город в южной части сектора Газа - прим. ТАСС). За истекшие сутки военнослужащие провели целенаправленные рейды и действовали по обеспечению безопасности территорий, прилегающих к израильским населенным пунктам, прилегающим к сектору Газа", - продолжили в пресс-службе. "В центральной части сектора Газа войска ЦАХАЛ уничтожили нескольких террористов, а также обнаружили террористические объекты и десятки единиц оружия. Инженерные войска ЦАХАЛ уничтожили десятки стратегических объектов, принадлежащих ХАМАС", - сообщили также в пресс-службе.

"За минувшие сутки в рамках усилий ЦАХАЛ по эвакуации мирного населения Газы из зон боевых действий войска задержали ряд террористов, пытавшихся скрыться под прикрытием гражданских", - продолжили в армии. "В ходе дополнительных мероприятий военнослужащие ЦАХАЛ уничтожили ряд террористов с близкого расстояния", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, "в ответ на запуски ракет по израильским населенным пунктам вблизи сектора Газа вчера утром ВВС нанесли удар по оперативному штабу, из которого был произведен ряд запусков, в центральной части сектора Газа, а также по пусковой установке, использовавшейся для запуска нескольких ракет", продолжили военные. "Также был нанесен удар по дополнительному оперативному штабу, который террористы использовали для обстрела войск в этом районе", - добавили в армейском ведомстве.