Постпред Эстонии при НАТО заявил, что удержание линии фронта ВСУ не гарантировано

По словам Юри Луйка, одной из главных проблем для ВСУ является численность ВС РФ, которая делает Россию сильнее Украины

ВИЛЬНЮС, 27 февраля. /ТАСС/. Удержание линии фронта в нынешнем виде Вооруженными силами Украины не гарантировано. Такое мнение выразил постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк, чьи слова приводит портал гостелерадио ERR.

"Правда в том, что удержание линии фронта в нынешнем виде для украинцев не гарантировано. <...> очевидно, что необходима какая-то новая стратегия", - отметил он. По словам Луйка, одной из главных проблем для ВСУ является численность ВС РФ, которая делает Россию сильнее Украины. "Очень важно, чтобы решения о пакетах помощи Украине как можно быстрее были приняты в Конгрессе США", - добавил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отсутствие решения Соединенных Штатов по оказанию дальнейшей помощи Киеву привело к тому, что ВСУ сдали Авдеевку.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил 17 февраля президенту РФ Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. В Минобороны России подчеркнули, что вывод украинских подразделений был хаотичным. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку. Как заявили в Минобороны, войска группировки "Центр" продолжают наступательные действия на территории ДНР.