Министр обороны Польши заявил, что Варшава не намерена отправлять войска на Украину

Президент республики Анджей Дуда ранее сообщил, что у участников конференции по Украине в Париже "в этом вопросе абсолютно не было согласия"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Польша не планирует направлять свои войска на Украину. Об этом в интервью телеканалу Polsat заявил заместитель министра обороны Польши Цезары Томчик.

"В Польше нет такого проекта и такой идеи", - сказал он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что у участников конференции по Украине в Париже, созванной по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, "в этом вопросе абсолютно не было согласия".

Однодневная конференция по Украине прошла вечером в понедельник. В ней в числе прочих приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министры Словакии и Чехии Роберт Фицо и Петр Фиала. От США присутствовал помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.