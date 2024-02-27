Алексей Гончаренко пожаловался на то, что Украина не получает от Запада достаточного количества оружия

МАДРИД, 27 февраля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Вооруженные силы (ВСУ), по всей вероятности, потеряли Работино Запорожской области.

"На суше мы находимся в своего рода тупике, и русские продвигаются вперед с небольшими успехами, - отметил он в интервью испанской газете 20 minutos. - Самым заметным была Авдеевка". "Похоже, что мы также потеряли Работино", - сказал депутат. Он пожаловался на то, что Киев не получает от Запада достаточного количества оружия.

"С другой стороны, те [вооружения], которые мы получаем, мы не можем полностью использовать, - утверждал Гончаренко. - Мы не можем использовать ни [танки] Leopard, ни [БМП] Bradley, ни [РСЗО] Himars на российской территории".

25 февраля председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил ТАСС, что в населенном пункте Работино продолжаются ожесточенные бои.