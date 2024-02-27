27 февраля, 08:54
Военная операция на Украине

Депутат Рады допустил, что ВСУ уже потеряли контроль над Работино

Алексей Гончаренко пожаловался на то, что Украина не получает от Запада достаточного количества оружия

МАДРИД, 27 февраля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Вооруженные силы (ВСУ), по всей вероятности, потеряли Работино Запорожской области.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"На суше мы находимся в своего рода тупике, и русские продвигаются вперед с небольшими успехами, - отметил он в интервью испанской газете 20 minutos. - Самым заметным была Авдеевка". "Похоже, что мы также потеряли Работино", - сказал депутат. Он пожаловался на то, что Киев не получает от Запада достаточного количества оружия.

"С другой стороны, те [вооружения], которые мы получаем, мы не можем полностью использовать, - утверждал Гончаренко. - Мы не можем использовать ни [танки] Leopard, ни [БМП] Bradley, ни [РСЗО] Himars на российской территории".

25 февраля председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил ТАСС, что в населенном пункте Работино продолжаются ожесточенные бои. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине