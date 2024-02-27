Законодатели КНР одобрили закон о государственной тайне

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о его официальной публикации

ПЕКИН, 27 февраля. /ТАСС/. Законодатели проголосовали за принятие закона о защите государственной тайны, после чего председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о промульгации (официальная публикация) документа. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Законопроект рассматривался во втором чтении на завершившемся в Пекине заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП). На заседании председательствовал Чжао Лэцзи. Депутаты одобрили в принципе отчет о работе ПК ВСНП, который будет представлен на предстоящей второй сессии ВСНП 14-го созыва. Утверждены проекты повестки сессии, списка членов президиума и другие документы.

Чжао Лэцзи призвал обеспечить "демократическую, единую, конструктивную и передовую сессию" и предложил больше поощрять депутатов парламента, "говорить правду и предлагать практические решения, тем самым действительно отражая голоса и пожелания народа".

Сессия ВСНП откроется 5 марта, на ней будет заслушан отчет о работе правительства, будут утверждены план, бюджет на предстоящий период, доклады генерального прокурора и председателя Верховного суда КНР. Состоятся пресс-конференции министра иностранных дел и премьера Госсовета КНР.