В Сенегале по инициативе оппозиции проходит однодневная забастовка с требованием выборов

В стране отмечается сбой в работе многочисленных компаний и служб, больницы обеспечивают лишь минимальный набор услуг, ряд школ закрыт

ПРЕТОРИЯ, 27 февраля. /ТАСС/. Целые сектора экономики Сенегала откликнулись на призыв оппозиции провести в стране 27 февраля однодневную забастовку с требованием к президенту республики Маки Салю как можно скорее назначить дату выборов главы государства. Об этом сообщил новостной портал Senego.

Инициатива оппозиции, объединенной в общественное движение Aar Sunu Election, поддержана многими, отмечает он. В стране отмечается сбой в работе многочисленных компаний и служб, больницы обеспечивают лишь минимальный набор услуг, ряд школ закрыт. Оппозиция добивается проведения выборов до 2 апреля - срока истечения мандата действующего президента Саля.

Накануне на открытии общенационального диалога по согласованию даты выборов Саль заявил, что они состоятся, скорее всего, до наступления сезона дождей. Сезон дождей начинается в Сенегал в июне. По его словам, "правительство работает над идеальной организацией выборов".

3 февраля в телеобращении к нации Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". Парламент Сенегала одобрил перенос президентских выборов с 25 февраля на 15 декабря и продлил полномочия действующего президента. На заседании 15 февраля Конституционный совет (КС) признал незаконными эти решения и отменил их. Он призвал власти как можно скорее провести в стране президентские выборы. Также КС указал, что полномочия действующего президента после 2 апреля не могут быть продлены актом парламента. Глава государства и парламент объявили, что признают решения КС. 20 февраля КС обновил список кандидатов на президентских выборах, в котором фигурируют 19 человек. 23 февраля Саль в публичном выступлении дал гарантии, что его мандат на посту главы государства будет завершен 2 апреля. 26 февраля по инициативе Саля начал работать общенациональный диалог, который должен определить дату выборов и согласовать механизм функционирования государственной власти после истечения полномочий действующего президента. Оппозиция настаивает, что выборы должны состояться до 2 апреля.