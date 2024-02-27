В Литве заявили, что протесты в Польше не должны сказываться на Сувалкском коридоре

Cоветник президента балтийской республики Ярослав Неверович отметил, что территория "является чувствительным местом с точки зрения не только сообщения, но и безопасности"

ВИЛЬНЮС, 27 февраля. /ТАСС/. Протесты польских фермеров, в том числе блокирование дорог и контрольно-пропускных пунктов на границе, не должны сказываться на безопасности находящегося на стыке Польши и Литвы Сувалкского коридора. Об этом в эфире радиостанции Ziniu radijas заявил советник президента балтийской республики Ярослав Неверович.

"Сувалкский коридор является чувствительным местом с точки зрения не только сообщения, но и безопасности, - сказал он. - Надеемся, что правительство Польши разделяет эту точку зрения и со своей стороны обеспечит, чтобы процессы, связанные с акциями фермеров, не осложняли ситуацию в данном районе".

Протестующие намерены перекрыть дороги, ведущие к пунктам пропуска в польском населенном пункте Будзиско и литовском Кальвария. Это направление к Сувалкскому коридору. Блокада будет препятствовать перемещению в случае необходимости военной техники.

Протестуя против того, что часть украинского зерна, транзитом следующего в Клайпедский порт, незаконно возвращается в Польшу и разбалансирует цены на рынке сельскохозяйственной продукции, польские фермеры блокируют дороги и пограничные переходы.

Сувалкский коридор - стратегически важный участок литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающий к Калининградской области РФ и Гродненской области Белоруссии. При его возможном перекрытии Литва оказывается в сухопутной изоляции от западных партнеров по НАТО.