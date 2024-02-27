В маневрах Cobra Gold участвуют 10 тыс. военных США, Таиланда и других стран

Они считаются одними из крупнейших в Юго-Восточной Азии

БАНГКОК, 27 февраля. /ТАСС/. Международные военные учения Cobra Gold, которые считаются одними из крупнейших в Юго-Восточной Азии, начались в Таиланде. В маневрах принимают участие военнослужащие США, Таиланда и еще почти 30 стран.

Военнослужащие отработают действия при наземных, морских и воздушных операциях. Кроме того, планируются тренировки на случай воздушно-космических и кибернетических угроз. В основных мероприятиях Cobra Gold примут участие военные из США, Таиланда, Сингапура, Индонезии, Японии, Южной Кореи и Малайзии.

К дополнительным учениям, во время которых будут отрабатываться навыки оказания гуманитарной помощи, присоединятся Китай и Индия. Представители еще 20 стран выступят в качестве наблюдателей. Общая численность участников составляет около 10 тыс.

Вашингтон пообещал оказать помощь Бангкоку в подъеме корвета ВМС Таиланда "Сукхотай", который затонул во время шторма в водах Сиамского залива в ночь на 19 декабря 2022 года. Как ожидается, во время учений военнослужащие двух стран обследуют корпус корабля.

Маневры Cobra Gold ежегодно проводятся в Таиланде с 1982 года.