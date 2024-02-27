Депутат ФРГ назвал "опасным безумием" слова Макрона об отправке войск на Украину

По мнению Дитмара Барча, Европа должна выдвинуть мирную инициативу по Украине, а "не распространять предложения, которые могут потопить весь континент"

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Депутат Бундестага (парламента ФРГ) от Левой партии Дитмар Барч подверг резкой критике заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск стран Запада на Украину.

"Напыщенность Макрона является опасным безумием, которое способно взорвать Европу", - сказал парламентарий медиагруппе Funke. "Наземные войска на Украине - это совершенно неприемлемо", - подчеркнул он. По мнению Барча, Европа должна выдвинуть мирную инициативу по Украине, а "не распространять предложения, которые могут потопить весь континент".

Ранее Макрон на пресс-конференции после встречи с некоторыми главами государств и правительств, посвященной помощи Киеву, заявил, что возможность отправки войск западных стран на ней обсуждалась, но консенсус по этому вопросу не был достигнут. При этом он отметил, что с течением времени ничего исключать нельзя.