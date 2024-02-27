Сийярто заявил, что страны Вишеградской группы по-разному подходят к конфликту на Украине

Глава МИД Венгрии отметил, что в Европе "возникнет острая необходимость в тесном центральноевропейском сотрудничестве, чтобы предотвратить несколько опасных решений Брюсселя"

БУДАПЕШТ, 27 февраля. /ТАСС/. Страны Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) по-разному подходят к конфликту на Украине, но могут сотрудничать во многих областях, в том числе для того, чтобы не допустить опасных решений руководства Евросоюза. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в связи с запланированной на вторник встречей премьер-министров Венгрии, Польши, Словакии и Чехии в Праге.

Он отметил, что в связи с нынешними политическими процессами в Европе "возникнет острая необходимость в тесном центральноевропейском сотрудничестве, чтобы предотвратить ряд опасных решений Брюсселя". "Только сообща мы можем предотвратить принудительное распределение нелегальных мигрантов, приток некачественного украинского зерна, которое губит наших фермеров, налоговую гармонизацию, направленную на принудительное повышение налогов, которое может подорвать нашу конкурентоспособность, и идеологическую дискриминацию в отношении атомной энергетики", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр признал, что страны Вишеградской группы придерживаются "разных взглядов на европейскую стратегию реагирования на войну на Украине и вопросы мира". "В то же время мы готовы продолжать сотрудничество в областях, где наши национальные интересы совпадают", - добавил Сийярто.

Ожидается, что премьер-министры Венгрии, Польши, Словакии и Чехии обсудят на ежегодном совещании конфликт на Украине и проблемы энергетики стран Центральной Европы. Польша и Чехия входят в число наиболее активных сторонников оказания военной помощи Украине, а Венгрия и Словакия выступают за скорейшее урегулирование конфликта мирным путем. При этом Будапешт последовательно отказывается поставлять вооружения и военную технику украинской армии.