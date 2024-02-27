Ардзинба поручил посольству Абхазии в РФ усилить поддержку участникам СВО из республики

Министр иностранных дел республики считает важной работу диппредставительства, которое активно занимается вопросами организации гуманитарной помощи участникам спецоперации из страны

СУХУМ, 27 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в ходе консультаций с советником-посланником посольства республики в Российской Федерации, специальным представителем МИД Абхазии Алхасом Барзанией поручил усилить гуманитарную поддержку соотечественникам - участникам СВО. Об этом сообщает Медиацентр МИД республики.

"Барзания сообщил министру о системных поставках гуманитарной помощи по всей линии соприкосновения. Министр подчеркнул важность дополнительного расширения гуманитарной поддержки соотечественникам, участвующим в специальной военной операции. Министр также отметил важность активизации информационной поддержки СВО", - говорится в сообщении.

Ардзинба считает важной работу посольства, которое активно занимается вопросами организации гуманитарной помощи участникам СВО из Абхазии. "На мой взгляд сейчас, когда СВО идет достаточно успешно, освобождена Авдеевка, предстоит еще большая работа, и в связи с этим мы с вами могли бы подумать и пообщаться с нашими друзьями, коллегами и соратниками, как еще больше усилить гуманитарную составляющую и информационную в том числе", - сказал Ардзинба.

Барзания в свою очередь сообщил, что работа по СВО организована на регулярной основе, осуществляются гуманитарные поставки в подразделение "Пятнашка". "И в целом по всей линии фронта, где находятся наши соотечественники, мы стараемся по мере возможностей выезжать, чтобы каждому уделить внимание", - сказал Барзания.

Ранее в интервью ТАСС президент республики Аслан Бжания сообщал, что в качестве добровольцев в СВО участвуют порядка 70-80 человек из Абхазии. С начала СВО погибло 20 абхазских добровольцев.