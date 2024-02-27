Си Цзиньпин призвал Компартию Китая стремиться к прогрессу, сохраняя стабильность

По словам председателя КНР, генерального секретаря ЦК КПК, партия должна всесторонне углублять реформы, усиливать тенденцию к восстановлению экономики и продолжать повышать благосостояние людей

ПЕКИН, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпин призвал высшее партийное руководство страны стремиться к прогрессу, сохраняя при этом стабильность. Как сообщило агентство Синьхуа, он выступил с таким призывом после получения письменных отчетов от высокопоставленных руководителей нескольких партийных организаций.

"Необходимо следовать общему принципу стремления к прогрессу при сохранении стабильности", - заявил Си Цзиньпин. Он призвал следовать принципам "достижения прогресса в условиях стабильности, содействия стабильности с помощью прогресса и создания нового перед отказом от старого". По его словам, партия должна всесторонне углублять реформы, усиливать тенденцию к восстановлению экономики и продолжать повышать благосостояние людей.

"Нужно установить концепцию политических достижений, приносящих пользу народу, подать пример в осуществлении партийной линии масс в новую эпоху, исправить укоренившиеся хронические недуги формализма и бюрократизма, эффективно снизить нагрузку на низы", - отметил генсек ЦК КПК.

Си Цзиньпин призвал руководителей КПК продвигать китайскую модернизацию, "сплотиться и бороться, чтобы способствовать строительству сильной страны и великому делу национального возрождения".

Согласно партийному уставу, ежегодно члены Политбюро ЦК КПК, члены руководящих партийных групп Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, Госсовета КНР, Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, а также секретари ведущих партийных групп Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры должны представить ЦК КПК и генеральному секретарю письменные отчеты о своей работе.

Как отмечают наблюдатели, в руководстве правящей партии продолжается подготовка к третьему пленуму ЦК КПК двадцатого созыва, который, как предполагается, будет посвящен экономике. Отсрочка проведения пленума, который ожидался еще в октябре минувшего года, вероятно, свидетельствует о продолжающейся внутрипартийной дискуссии по экономическим вопросам.