Филиппо считает, что отправка армии Франции на Украину приведет к мировой войне

ТАСС, 27 февраля. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает заявление президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу возможности направления войск западных стран на Украину сумасшествием.
"Абсолютное сумасшествие, - отметил он в X. - Очевидно, что это было бы войной с Россией, третьей мировой войной". По мнению Филиппо, подобные решения не могут приниматься без одобрения парламента. Кроме того, политик потребовал выхода Франции из НАТО и мирного разрешения украинского конфликта.
Макрон на пресс-конференции после встречи в Париже, посвященной помощи Киеву, заявил, что возможность отправки войск западных стран на ней обсуждалась, но консенсус по этому вопросу не был достигнут. При этом он добавил, что с течением времени ничего исключать нельзя.