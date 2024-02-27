Филиппо считает, что отправка армии Франции на Украину приведет к мировой войне

Лидер французской партии "Патриоты" потребовал выхода Франции из НАТО и мирного разрешения украинского конфликта

ТАСС, 27 февраля. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает заявление президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу возможности направления войск западных стран на Украину сумасшествием.

"Абсолютное сумасшествие, - отметил он в X. - Очевидно, что это было бы войной с Россией, третьей мировой войной". По мнению Филиппо, подобные решения не могут приниматься без одобрения парламента. Кроме того, политик потребовал выхода Франции из НАТО и мирного разрешения украинского конфликта.

Макрон на пресс-конференции после встречи в Париже, посвященной помощи Киеву, заявил, что возможность отправки войск западных стран на ней обсуждалась, но консенсус по этому вопросу не был достигнут. При этом он добавил, что с течением времени ничего исключать нельзя.