Reuters: экс-премьеру Пакистана и его жене предъявили обвинения во взяточничестве

Они связаны с созданием Ханом и Биби в 2018 году неправительственной благотворительной организации Al-Qadir Trust, которая, как утверждает следствие, была прикрытием для получения земли в качестве взятки от застройщика

ИСЛАМАБАД, 27 февраля. /ТАСС/. Обвинения в якобы получении земли в качестве взятки во время нахождения на посту главы правительства предъявлены экс-премьеру Пакистана Имрану Хану и его жене Бушре Биби. Об этом сообщило агентство Reuters.

Они связаны с созданием Ханом и Биби в 2018 году неправительственной благотворительной организации Al-Qadir Trust, которая, как утверждает следствие, была прикрытием для получения земли в качестве взятки от застройщика.

71-летний политик находится в тюрьме с августа 2023 года по подозрению в совершении других преступлений. Ранее Пакистанский суд приговорил Имрана Хана и Бушру Биби к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции, продаже иностранных подарков. Бывший премьер и экс-глава МИД Шах Мехмуд Куреши также были приговорены специальным судом к 10 годам тюремного заключения по обвинению в нарушении закона о гостайне.

Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 годах. Он был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия.

Следствие в отношении Хана началось после того, как 27 марта 2022 года он публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по словам политика, говорилось, что представители США в беседе с главой диппредставительства "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной в ходе визита в Москву в феврале 2022 года".