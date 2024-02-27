СМИ: на западе Алеппо в результате ударов сирийских войск уничтожили трех террористов

Еще семеро получили ранения, сообщила газета Al Watan

БЕЙРУТ, 27 февраля. /ТАСС/. Артиллерия сирийской армии подвергла ракетно-минометному обстрелу базы террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на западе провинции Алеппо. Как сообщила газета Al Watan, в результате в районе Атариб уничтожены три боевика и еще семь получили ранения.

Удары правительственных сил последовали в ответ на нарушения бандформированиями режима прекращения огня, который действует в зоне деэскалации на северо-западе Сирии.

По информации издания, операции против банд террористов были проведены также в провинциях Идлиб и Хама. Подразделения сирийских войск, дислоцированные в городе Саракиб, атаковали укрепрайоны противника в Сармине и Афесе, боевики понесли потери.

Боестолкновения с бандами террористов из экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) произошли на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. По сведениям Al Watan, в ходе них погибли три бойца правительственных войск.

В Эс-Сувейде на юге страны сирийские военнослужащие в ходе зачистки одного из пограничных районов обнаружили крупный склад с оружием. Задержаны члены подпольной ячейки ИГ.