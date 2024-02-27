Французский депутат призвал к дебатам в парламенте после слов Макрона о войсках на Украине

Николя Дюпон-Эньян считает, что заявления президента республики заслуживают отрешения от должности

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Лидер партии "Вставай, Франция", депутат Национального собрания Николя Дюпон-Эньян потребовал срочных дебатов в парламенте после заявлений президента республики Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

"Бесконечно лживая манипуляция Макрона, который, чтобы втянуть Францию в безумную войну, утверждает, что Россия намерена напасть на страны ЕС в предстоящие годы. Это заслуживает отрешения от должности. Необходимы срочные дебаты и голосование в парламенте", - написал Дюпон-Эньян в X.

В понедельник на конференции в поддержку Киева Макрон заявил о тяжелом положении Украины и необходимости дать новый импульс в вопросе оказания ей помощи. Позднее он заявил журналистам, что возможность отправки войск западных стран на Украину обсуждалась, но консенсус по этому вопросу не был достигнут. При этом он отметил, что с течением времени "ничего исключать нельзя".