Президент Израиля проголосовал в Иерусалиме на муниципальных выборах в стране

В голосовании могут принять участие 7,2 млн избирателей

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог проголосовал на муниципальных выборах в Иерусалиме. Об этом сообщила его канцелярия.

"По всему Израилю проходят муниципальные выборы. Президент Ицхак Герцог сегодня утром, во вторник, проголосовал в Иерусалимской средней школе искусств", - говорится в сообщении. 11 727 избирательных участков будут открыты с 08:00 мск до 23:00 мск на выборах в 242 муниципальных образованиях, местных и региональных советах по всему Израилю, включая Тель-Авив и Хайфу. В них могут принять участие 7,2 млн избирателей, сообщила радиостанция Kan. Результаты подсчета голосов будут объявлены в течение 5 дней, второй тур будет проводиться на выборах мэров в тех городах, где ни один из кандидатов не наберет 40% голосов по итогам голосования 27 февраля, отмечает радиостанция.

По состоянию на 11:00 мск проголосовали 3,9% зарегистрированных избирателей, указывает Kan, отмечая, что на предыдущих муниципальных выборах в 2018 году этот показатель на то же время составлял 5,3%. В Тель-Авиве, по данным радиостанции, за первые 3 часа к урнам пришли 2,9% избирателей против 4% чуть более 5 лет назад.

"Я призываю граждан Израиля проголосовать и оказать влияние", - заявил Герцог на участке для голосования в Иерусалиме. "В ходе войны, в условиях чрезвычайного положения, мы видим, как муниципалитеты, местные власти и советы справляются с множеством задач высочайшей важности", - распространила канцелярия израильского президента его высказывания.

Изначально выборы в местные органы власти в Израиле были назначены на 30 октября 2023 года, но дважды переносились после начала военной операции в секторе Газа, начатой в ответ на атаку боевиков движения ХАМАС 7 октября прошлого года. В 11 муниципальных округах, жители которых были эвакуированы из-за боевых действий с ХАМАС в секторе Газа и шиитским движением "Хезболлах" в Ливане, включая города Сдерот на юге и Кирьят-Шмона и Шломи на севере, выборы в местные органы власти были перенесены на 19 ноября 2024 года.

Полицейская пресс-служба сообщила, что "крупные силы полиции действуют на избирательных участках и вокруг них по всей стране, чтобы обеспечить надлежащее проведение выборов, сохраняя при этом чистоту выборов, а также поддерживать общественный порядок и защищать общественное спокойствие". Израильская служба скорой медпомощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида") сообщила, что 23-летний мужчина получил утром ранения средней степени тяжести на избирательном участке в Тубе-Зангарии на севере Израиля в результате "насильственного инцидента".

Атака боевиков ХАМАС 7 октября

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.