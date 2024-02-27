Фиала заявил, что Чехия не думает об отправке солдат на Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск также сообщил, что его страна не планирует направлять свои подразделения на Украину

ПРАГА, 27 февраля. /ТАСС/. Чехия и Польша не рассматривают возможность отправки солдат на Украину.

Об этом заявили чешский премьер-министр Петр Фиала и его польский коллега Дональд Туск на пресс-конференции в Праге по итогам переговоров, прошедших перед началом встречи премьеров стран Вишеградской группы (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия).

"Ни о каком направлении солдат на Украину мы не думаем", - сказал Фиала, отвечая на соответствующий вопрос по итогам состоявшейся в понедельник встречи ЕС и НАТО по Украине.

"Польша не предполагает направить свои подразделения на Украину", - сказал Туск.