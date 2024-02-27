Эта партия будет шестой

КИШИНЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Молдавия направила на Украину очередную партию гуманитарной помощи на сумму около $260 тыс., которая состоит из медицинского оборудования, провизии и других необходимых товаров.

"Сегодня колонна из пяти грузовиков с гуманитарной помощью пересекла КПП "Паланка - Маяки - Удобное", - информирует пресс-служба МВД

Нынешняя партия будет уже шестой. Ранее республика передала Украине палатки, кровати, обогреватели, спальные мешки и гигиенические наборы примерно на $1 млн. Многие их этих вещей республика получала в качестве помощи от других стран в период пандемии коронавируса.