Армия Израиля сообщила об ответных ударах по целям "Хезболлах" в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 февраля. /ТАСС/. Израильская военная авиация нанесла удары по военным объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане в ответ на ракетные и артиллерийские обстрелы. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Сегодня утром было зафиксировано около 35 запусков [ракет и снарядов] из Ливана по району горы Мерон на севере Израиля. Пострадавших и ущерба подразделению воздушного управления ЦАХАЛа в этом районе не было. В ответ истребители ЦАХАЛа нанесли удары по военным объектам и террористическим строениям "Хезболлах" в районах Ханния, Джибчит, Байсария и Мансури [в Ливане]", - говорится в сообщении.

"Артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по району Яруна с целью устранения угрозы", добавила пресс-служба.