Премьер Йемена заявил о чрезвычайно высоком внимании к отношениям с РФ

Ахмед Авад бен Мубарак напомнил, что в ноябре 2023 года страны отметили 95-ю годовщину дипломатических отношений

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Йемен уделяет очень большое внимание развитию отношений с Россией. Об этом заявил премьер-министр Йемена, глава МИД страны Ахмед Авад бен Мубарак на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы уделяем чрезвычайно важное внимание развитию исторических российско-йеменских отношений. Как вы уже успели заметить, в ноябре прошлого года мы отмечали 95-ю годовщину дипломатических отношений", - сказал он.

Ахмед Авад бен Мубарак был назначен главой йеменского правительства 5 февраля, сохранив за собой пост министра иностранных дел, который он занимает с конца 2020 года. Это его первый зарубежный визит в должности премьер-министра республики.

Ранее в посольстве Йемена в Москве сообщили ТАСС о том, что глава международно признанного правительства Йемена рассчитывает провести встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.