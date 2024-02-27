Премьер Йемена передал приветствие Путину от Президентского руководящего совета страны

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Йемена, глава МИД страны Ахмед Авад бен Мубарак передал президенту России Владимиру Путину приветствие от председателя Президентского руководящего совета Йемена Рашада Мухаммеда аль-Алими.

"Позвольте мне передать наилучшие пожелания и привет от руководителя Президентского руководящего совета Йемена Рашада [Мухаммеда] аль-Алими и его членов президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину", - сказал он на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.