Казахстан пригласил представителей афганских талибов на Международный форум Астана

Этот форум состоится 13-14 июня

АСТАНА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Казахстана передали приглашение министру промышленности и торговли в сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ) временном правительстве Афганистана Нуриддину Азизи принять участие в Международном форуме Астана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МИД Казахстана.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что посол Казахстана в Афганистане Алимхан Есенгельдиев передал Нуриддину Азизи приглашение на форум от имени помощника президента республики по международным вопросам Ержана Казыхана.

"Подтверждаем эту информацию", - сказали в пресс-службе МИД.

Международный форум Астана (AIF) пройдет под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в столице республики 13-14 июня. Он будет сфокусирован на четырех основных направлениях: внешняя политика и международная безопасность, международное развитие и устойчивость, энергетика и изменение климата, экономика и финансы.

В декабре 2023 года Казахстан принял решение исключить движение "Талибан" из списка запрещенных в стране организаций. Как пояснили в МИД, движение "Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических.

С 3 по 5 августа 2023 года в Астане прошел совместный с Афганистаном деловой форум. От афганской стороны участие принимали более 150 предпринимателей из разных отраслей экономики, в том числе банков. По итогам мероприятия представители деловых кругов Казахстана и Афганистана заключили контракты на $190,8 млн.