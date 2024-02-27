Столтенберг заявил, что НАТО не намерена отправлять солдат на Украину

Генеральный секретарь альянса напомнил, что союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине с 2014 года

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. НАТО не планирует отправлять солдат на Украину. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству Associated Press.

"Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Мы делали это с 2014 года и увеличили с начала полномасштабной операции. Но у нас нет планов отправлять на Украину военные силы НАТО", - указал он.

26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что несколько государств - членов Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе двусторонних соглашений с Киевом. В свою очередь чешский премьер-министр Петр Фиала и его польский коллега Дональд Туск указали, что не намерены делать это. Премьер-министр Ульф Кристерссон признал, что у Швеции нет таких планов.