В ХАМАС призвали молодежь на Западном берегу усилить конфронтацию с военными Израиля

Представитель движения Иззат ар-Ришк также обратился к палестинской молодежи с требованием "защитить право палестинцев на доступ в Аль-Аксу и на то, чтобы свободно молиться внутри нее"

КАИР, 27 февраля. /ТАСС/. Молодые палестинцы, проживающие на Западном берегу реки Иордан, должны усилить конфронтацию с израильскими военными. С таким призывом выступил официальный представитель палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк.

"Мы призываем всех революционно настроенных и сражающихся за свободу молодых людей на Западном берегу мобилизоваться, чтобы ужесточить вооруженные столкновения с оккупантами и поселенцами, остановить их агрессию и защитить мечеть Аль-Акса", - написал ар-Ришк в своем Telegram-канале. Представитель ХАМАС также обратился к палестинской молодежи с требованием "защитить право палестинцев на доступ в Аль-Аксу и на то, чтобы свободно молиться внутри нее", а также "не позволить оккупантам реализовать свои планы", согласно которым палестинцы не смогут помолиться в мечети в священный для мусульман месяц Рамадан.

Ситуация с мечетью Аль-Акса вновь обострилась в преддверии наступления Рамадана, который, по данным арабских астрономов, выпадает в 2024 году на период с 11 марта по 9 апреля. 18 февраля источник в правительстве Израиля сообщил ТАСС о том, что власти еврейского государства ограничат допуск палестинцев с Западного берега на Храмовую гору на время Рамадана. По информации источника, "ограничения на вход на Храмовую гору введены для арабов из Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС) - [допущены будут] только лица в возрасте старше 60 лет, дети младше 10 лет и не более 15 000 человек".

После того, как данное решение вызвало негодование палестинской общественности, советник премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман в своем заявлении 20 февраля подчеркнул, что власти Израиля дадут возможность мусульманам молиться в Рамадан в мечети Аль-Акса, однако в рамках определенного порядка и с соблюдением критериев доступа. Он также отметил, что Израиль воюет с террором, но не с мусульманским миром и не с палестинским гражданским населением. "Израиль всегда с уважением относится ко всем религиям и обеспечивает полную свободу вероисповедания для всех - как для иудеев, христиан, мусульман, так и для верующих других религий. Как и всегда, мусульманам будет дана возможность молиться в Рамадан в мечети Аль-Акса", - написал он в своем официальном Telegram-канале.