27 февраля, 11:42

Президент Сенегала попросит назначить преемника, если не будет консенсуса по дате выборов

Маки Саль ранее заявил, что его заветным желанием является проведение выборов главы государства до наступления следующей зимы

РАБАТ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Сенегала Маки Саль обратится в Конституционный совет (КС) страны с просьбой назначить ему преемника, если участники общенационального диалога не достигнут консенсуса по дате президентских выборов.

"Если мы найдем консенсус ради высшего национального интереса, я приму это решение (имеется в виду объявление даты выборов - прим. ТАСС). В противном случае я попрошу Конституционный совет назначить моего преемника для передачи дел 2 апреля", - цитирует Саля информационное агентство Agence de presse sénégalaise.

"Самое главное на данный момент - определить дату президентских выборов", - подчеркнул он.

Ранее в понедельник Саль заявил, что его заветным желанием является проведение выборов главы государства до наступления следующей зимы.

Сессия общенационального диалога проходит в сенегальском городе Диамниадио, расположенном в 36 км от столицы страны, Дакара. Целью мероприятия, организованного по инициативе Саля, является определение даты президентских выборов и обеспечение преемственности власти после того, как 2 апреля истечет срок полномочий нынешнего главы государства.

Перенос выборов на декабрь отменен

3 февраля в телеобращении к нации Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". По его словам, парламент создал комиссию для расследования причин, по которым отвергли заявки некоторых политиков на участие в выборах.

Парламент Сенегала одобрил перенос президентских выборов с 25 февраля на 15 декабря и продлил полномочия действующего президента, истекающие 2 апреля. Однако на заседании 15 февраля Конституционный совет признал незаконными эти решения и отменил их. Он призвал власти как можно скорее провести в стране президентские выборы.

20 февраля Конституционный совет Сенегала утвердил список из 19 кандидатов на пост президента страны. Тем временем, сторонники оппозиции проводят уличные акции с требованием скорее назначить дату выборов. 

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