Россияне вошли в десятку самых активных покупателей жилья в Испании в 2023 году

Граждане РФ приобрели в2023 году более 2,7 тыс. квартир в королевстве

МАДРИД, 27 февраля. /ТАСС/. Граждане России вошли в десятку самых активных покупателей недвижимости в Испании в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные коллегии регистраторов недвижимости королевства.

По ее сведениям, всего в 2023 году на иностранцев пришлось около 15% от всех продаж домов. Среди жителей других стран, которые чаще всего покупали жилье в Испании, значатся британцы, немцы и французы. Как уточняет компания Idealista, связанная с арендой и продажей недвижимости, россияне приобрели в 2023 году более 2,7 тыс. квартир в королевстве и заняли десятое место в списке иностранцев, чаще всего покупавших дома в Испании в 2023 году. Украинцы заняли 13-е место с 2,3 тыс. объектов недвижимости.

Как сообщало ранее агентство EFE, покупка жилья в Испании гражданами России увеличилась более чем на 50% с января по июнь 2023 года (почти 2,2 тыс. сделок) по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года. Речь шла о самом высоком показателе за девять лет. Украинцы также стали чаще покупать жилье в Испании. С января по июнь 2023 года граждане этой страны осуществили около 1,76 тыс. сделок, что на 41,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.