Суд Лондона отклонил апелляцию бизнесмена Швидлера по иску об отмене санкций

По мнению стороны защиты, рестрикции в отношении предпринимателя нарушают его права

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Британский суд отклонил апелляцию Евгения Швидлера на отказ Высокого суда Лондона исключить предпринимателя из санкционного списка. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на решение Апелляционного суда Англии и Уэльса.

В 2023 году в Высоком суде Лондона юристы Швидлера, состояние которого оценивается в $1,6 млрд, добивались признания незаконными санкций против бизнесмена и возмещения ему судебных издержек. По мнению стороны защиты, рестрикции в отношении предпринимателя, родившегося в Уфе в 1964 году и являющегося гражданином Великобритании и США, нарушают его права, закрепленные в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Юристы опротестовали решение отклонить иск в августе 2023 года. Разбирательство состоялось в январе 2024 года, а постановление было вынесено во вторник.

Великобритания ввела санкции против Швидлера 24 марта 2022 года на том основании, что он имеет тесные деловые отношения с российским бизнесменом Романом Абрамовичем, который также находится под британскими рестрикциями. Швидлер занимал пост неисполнительного директора компании Evraz, что, как считает МИД Великобритании, свидетельствует о "вовлеченности в извлечение выгоды за счет поддержки правительства России".